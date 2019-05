Scholtens start Desperado niet in Special

Emmelie Scholtens zal vandaag haar KWPN-hengst Desperado (v. Vivaldi) niet meer starten in de Grand Prix Special. "We geven hem een korte vakantie", schreef zojuist Scholtens op Facebook. In de Grand Prix liep de hengst naar een mooie score van 74,109% waarmee ze vijfde werden.

De elfjarige Vivaldi-zoon Desperado had een druk programma achter de rug met een fantastisch optreden in Compiègne vorige week. Daar werd hij onder Emmelie Scholtens vierde in de Grand Prix met een pr van 74,804%. Een dag later wonnen ze de kür op muziek met maar liefst 81,585%.

Reden voor Scholtens om de hengst nu te sparen en hem een korte vakantie te gunnen.

Bron Facebook