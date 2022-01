Selectiedagen in januari voor Excellent Dressage Sales

Heeft u een sportpaard dat opvalt in de dressuurring? Of heeft u een 3- of 4-jarig dressuurpaard dat een belofte lijkt voor de toekomst? Presenteer uw paard dan op de selectiedagen van Excellent Dressage Sales in januari. Aanmelden is nog mogelijk en kan gratis en snel via het online inschrijfformulier op de Excellent Dressage Sales website.

Nederlandse topscouts bundelen hun krachten

In 2014 bundelde een aantal topscouts van Nederland hun krachten, wat leidde tot Excellent Dressage Sales. Door de jaren heen is deze paardenveiling uitgegroeid tot een van Nederlands opvallendste en beste veilingen op het gebied van dressuurpaarden. De jaarlijks verder groeiende klantenkring is niet alleen afkomstig uit Nederland, maar reikt tot ver buiten de Nederlandse én Europese grenzen.

Het EDS-team, dat bestaat uit de scouts Tim Coomans, Nico Witte, Joep Schellekens en Joop van Uytert, is tijdens alle selectiedagen aanwezig om de aangemelde paarden te beoordelen. Als eigenaar krijgt u direct na de presentatie van uw paard te horen of uw paard opgenomen wordt in de collectie van Excellent Dressage Sales 2022.

Fijne, gezonde en talentvolle dressuurpaarden

Elk jaar biedt Excellent Dressage Sales een brede collectie toppaarden aan. De leeftijden van de paarden lopen uiteen van 3-jarige tot 14-jarige en ook het niveau loopt uiteen van onbeleerd tot en met Grand Prix. Belangrijk is dat het paard gezond is, bovengemiddeld talentvol is en een fijn karakter heeft. Daarbij gaat de voorkeur bij bereden paarden uit naar paarden die voor hun leeftijd op een passend niveau lopen.

Data selectiedagen

Om zo veel mogelijk paardeneigenaren de mogelijkheid te geven hun paard te presenteren, worden er verschillende selectiedagen georganiseerd op verschillende locaties in Nederland. Bekijk de data van deze selectiedagen en meld uw paard aan voor de gewenste dag en locatie.

Donderdag 13 januari te Eibergen (ochtend)

Donderdag 13 januari te Gieten (middag)

Woensdag 19 januari te Oud-Beijerland

Donderdag 20 januari te Schijndel

Woensdag 9 februari te Heerewaarden

Meer informatie?

Heeft u wellicht een geschikt paard, maar heeft u nog vragen die u eerst beantwoord wil krijgen? Bekijk dan de website of neem contact op met Joep Schellekens via [email protected] of 06-26360196.