KNHS maakt selectietraject WK jonge dressuurpaarden 2019 bekend

Van 1 tot en met 4 augustus 2019 worden in Ermelo de ‘Longines FEI/WBFSH World Breeding Dressage Championships for Young Horses’ verreden. Nu is bekend gemaakt hoe de vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden zich voor dit wereldkampioenschap kunnen selecteren.

Via de Pavo Cup 2018 van het KWPN en de Sportsfit WK-selectie van de KNHS kunnen paarden zich selecteren voor 2019. Vanuit de Pavo Cup gaan 15 paarden per jaargang door naar de Sportsfit WK-selectie van de KNHS. Daarnaast kunnen paarden zich via twee observatiemomenten selecteren voor de KNHS-Sportsfit WK-selectie (per jaargang 15 paarden).

Sportsfit WK-selectie

De Sportsfit WK-selectie bestaat uit drie observatie/trainingen die in de maanden april, mei, en juni plaatsvinden onder leiding van een commissie. Na iedere training vallen een aantal paarden af. Na de derde en laatste observatietraining wordt door de commissie de afvaardiging naar het WK Jonge Dressuurpaarden 2019 bekend gemaakt.

De observatiemomenten voor deelname aan de Sportsfit WK-selectie vinden plaats op 12 en 13 maart 2019 op het KNHS-centrum in Ermelo.

Bron: KNHS