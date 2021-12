Semmieke Rothenberger wint Piaffe-Förderpreis met Flanell

Semmieke Rothenberger heeft vandaag - in navolging van haar oudere zus Sanneke - de Piaff-Förderpreis 2021 gewonnen. De jeugdruiters moesten in de finale een Grand Prixproef rijden. Rothenberger rijdt haar eerste GP-seizoen maar dat gaat al heel goed. Met Flanell (v. Apache) scoorde ze gemiddeld 74,5%. Daarbij onder meer negens voor het halthouden en achterwaarts. Het paard is gefokt door Veronique Roerink en werd door 2018 ook door haar internationaal uitgebracht.