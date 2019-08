Severo Jurado Lopez wint met Springbank II VH Deense Pavo Cup

Afgelopen weekend liep de in Denemarken goedgekeurde hengst Springbank II VH (Skovens Rafael x De Niro) overtuigend naar de overwinning in de Deense Pavo Cup en DRF kampioenschap voor vijfjarige dressuurpaarden. Onder zijn vaste ruiter Severo Jurado Lopez kwam de hengst van Andreas Helgstrand tot een score van 95.40. Helgstrand Dressage nam met Florist Enshøj en de KWPN'er Janeiro Platinum ook de tweede en derde plaats voor zijn rekening.

Als vierjarige had de Zweeds gefokte hengst Springbank II VH alles al gewonnen, onder andere de Breeder’s Cup in Zweden. Daar kreeg de zoon van Skovens Rafael van gastamazone Charlotte Dujardin de hoogste punten bij het overrijden. Dit jaar was de hengst finalist op het WK voor jonge dressuurpaarden in Ermelo. Daar werden ze met 9.18 vijfde.

9.8 voor rittikeit en aanleg

Dit weekend was er weer winst voor Springbank en zijn Spaanse ruiter Severo Jurado Lopez. Op het kampioenschap van de Dansk Rideforbund en de Pavo cup behaalde het paar 95.40. De hengst kreeg een 9.4 voor de draf, een 9 voor de stap en een 9.7 voor de galop. Voor de rittigkeit en aanleg scoorde de voshengst 9.8.

Meer Helgstrand Dressage

Anne-Marie Hosbond reed voor Helgstrand Dressage de goedgekeurde hengst Florist Enshøj (Floricello x Midt-West Ibi-Light) naar de tweede plek met 92.80. Voor de draf en stap kreeg hij een 9.3 en voor de galop een 9. Daarnaast kreeg hij voor de rittigkeit 9.3 en voor de aanleg 9.5.

Janeiro Platinum

Hosbond had namens Helgstrand ook de derde prijswinnaar onder het zadel. De Sezuan-zoon Janeiro Platinum (mv. UB 40) kwam tot een totaal van 90.80 (9.2, 8.5, 9, 9.5, 9.2). Janeiro Platinum kreeg vorig jaar in Denemarken op de hengstenkeuring groen licht. De hengst werd eerder afgewezen bij het KWPN, maar had al wel een Oldenburgs dekbrevet op zak.

KWPN’er Jaristo

Janeiro Platinum deelde derde plaats met Quaterbeck-zoon Quintessential 4 (mv. Cordoba) gereden door Katrine Kraglund. Anna Zibrandtsen werd met in Zweden gefokte WK finalist Lumiere (Floricello x Gigolo) vijfde met 86.60. Op de zesde plek met 83.40 eindigde de Dream Boy-zoon Jaristo (mv. Nourejev) onder Manuel Springhetti. Het paard van Andreas Helgstrand liep het WK in Ermelo mis omdat de ruiter op het moment van de kwalificatie nog niet voor zijn Oostenrijkse ruiterlicentie en de FEI-registratie van Jaristo had betaald.

Bron Ridehesten/Horses.nl