Sezuan terug in de wedstrijdring

Na een pauze van ruim vijf jaar is Sezuan (v. Blue Hors Zack), vader van ruim dertig goedgekeurde zonen waaronder Secret, in het Duitse Bliesgau weer in de wedstrijdring gespot. Met zijn nieuwe amazone Sacha Schulz won het paard de PSG-proef met dik 70%. De Luxemburgse Schulz rijdt de inmiddels geruinde Sezuan voor eigenaresse Arlette Kohl van Gestüt Peterhof.

Sezuan won drie keer op rij onder Dorothee Schneider het WK voor jonge Dressuurpaarden (als vijf- zes- en zevenjarige) en was goedgekeurd bij meerdere stamboeken. Hij zou in 2020 met Patrik Kittel naar de Grand Prix toe trainen, maar van een debuut op het hoogste niveau kwam het nooit. Dit voorjaar werd bekend dat hij geruind is. Hopelijk zien we het paard nu weer wat vaker in de ring.

Uitslag

Bron: Horses.nl / Facebook

