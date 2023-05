Shanna Baars wint eerste onderdeel NK young riders

Op het NK Dressuur in Ermelo is Shanna Baars goed in vorm. De amazone uit Nieuw-Vennep zadelde Farzana G (v. Ampere) en scoorde 71,52 procent in het eerste onderdeel bij de Young Riders. De tweede plaats was voor Robin Heiden met Gasmonkey (v. Tuschinski). Rowena Weggelaar mocht als derde opstellen met Don Quichot (v. United).

Baars reed een proef zonder grote fouten, waarin haar merrie met veel macht door de uitgestrekte draf ging. Ook de schouderbinnenwaarts, wissels en een pirouette leverden hoge cijfers op, al drukte een foutje in de serie om de vier passen de score een klein beetje.

Eerste A-kaderscore

“Ik ben enorm blij met hoe het ging vandaag”, vertelt Shanna Baars. “Gisteren waren mijn paarden tijdens het baan verkennen best wel gespannen, dus ik was benieuwd naar de prestaties vandaag. Vanmorgen heb ik Farzana even gelongeerd om de spanning kwijt te raken, ze voelde in het losrijden heel ontspannen en dat gaf me een goed gevoel. Ik ben erg blij met mijn proef, hoewel het misschien iets minder spectaculair was dan we kunnen. Natuurlijk was het vooraf mijn doel om te winnen, dat is voor het eerst gelukt. Dit is een observatie voor het EK en ik wilde in de top 4 eindigen. Die eerste plek is natuurlijk fantastisch en dit is ook mijn eerste A-kaderscore.”

Michael Jackson-kür

“Morgen staat de kür op muziek op het programma. Ik heb een kür op muziek van Michael Jackson die ik al vanaf mijn eerste Young Riders-jaar rijd. In Exloo werden we tweede met deze kür, dus ik hoop dat het nu weer net zo gaat.”

Uitslag Plospan Young Riders 1e onderdeel:

Shanna Baars (Nieuw-Vennep) – Farzana G (v. Ampere), 71.520% Robin Heiden (Alphen aan de Maas) – Gasmonkey (v. Tuschinski), 70.588% Rowena Weggelaar (Roermond) – Don Quichot (v. United), 70.000%

Uitslag

Bron: KNHS