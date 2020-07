Simone Pearce zet nieuw Australisch record op ruim 74% in Grand Prix

Op het CDI4* in Achleiten reed Simone Pearce de hengst Destano, haar hoop voor de Spelen in Tokio, naar een nieuw Australische record in de Grand Prix. De in Duitsland gevestigde Pearce scoorde gisteren 74.152% met de zoon van Desperados FRH. Het oude record van 73.913% stond op naam Kristy Oatley en Du Soleil (v. De Niro).

Simone Pearce en de dertienjarige Hannoveraanse hengst Destano werden in de Grand Prix, als kwalificatie voor de Special, derde achter Isabell Werth en Weihegold OLD (v. Don Schufro) en Victoria Max-Theurer met Abegglen FH NRW (v. Ampere)

Diamond First naar 84.40%

“Het was een geweldige dag. Ik ben zo blij met de paarden!”, vertelde Simone Pearce aan dressage-news.com. Met een andere hengst van Gestüt Sprehe, Diamond First (v. Diamond Hit), won ze vrijdag de rubriek voor vijfjarige dressuurpaarden met 84.40%.

Debuut Destano in Dortmund

De Hannoveraanse hengst Destano rijdt Pearce pas sinds begin dit jaar. Ze nam de teugels over van Michelle Hagman. De Australische debuteerde in Dortmund in de Grand Prix. Vlak voordat ze de Special zou rijden werd het concours gestopt vanwege de corona. Na het versoepelen van de maatregelen trok Pearce na Mariakalnok en behaalde twee tweede plaatsen met de hengst.

‘Pas onze vierde wedstrijd’

“Achleiten is pas onze vierde wedstrijd”, vertelt Simone Pearce. “Destano wordt steeds beter en ik heb het gevoel dat we nu echt een combinatie zijn geworden, zowel in training als in de ring.” Pearce kwam tot een percentage van 74.152%.

Voldaan aan kwalificatiescores voor OS

“Ik ben heel erg blij dat ik nu aan de vereiste kwalificatiescores heb voldaan om in aanmerking te komen om te worden geselecteerd voor het Aussie-team voor de Spelen in Tokio – dat was absoluut een doel van mij dit seizoen. En het verbreken van het Grand Prix-record van Australië is gewoon geweldig!”

Bron Dressage News