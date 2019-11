Sir Caramello via omzwervingen als Olympische droom bij Anush Agarwalla

De Indische Grand Prix-ruiter Anush Agarwalla heeft zijn zinnen gezet op de Olympische Spelen in Tokio. Nooit eerder heeft een een ruiter uit zijn land aan de Spelen deelgenomen. De 29-jarige Agarwalla, die in Duitsland traint, heeft de beschikking gekregen over het Grand Prix-paard Sir Caramello (v. Sir Donnerhall I). De ex-hengst kwam via de PSI veiling, Andreas Helgstrand, Oleg Efremov en Ashley Holzer bij de Indiase ruiter op stal.

De twaalfjarige Sir Caramello werd als driejarige bij het Oldenburger Verband goedgekeurd. Onder Eva Möller liep hij als vierjarig het Bundeschampionat en werd derde inde kwalificatie. In het zelfde jaar werd de zoon van Sir Donnerhall via de PSI veiling verkocht aan Andreas Helgstrand voor 500.000 euro.

Een jaar later kocht de Rus Oleg Efremov de vos. Enkele jaren was Sir Caramello uit beeld totdat hij onder de Amerikaanse Ashley Holzer weer opdook. Holzer startte hem met wisselend succes inde Grand Prix, maar eind vorig jaar vertrok het inmiddels geruinde paard naar Duitsland om verkocht te worden.

Onlangs heeft Anush Agarwalla Sir Caramello aangekocht en debuteerde met hem in Oldenburg dit weekend. De ruiter, die bij Hubertus Schmidt traint, was daar nog niet gelukkig met een percentage onder de 60%. Naast Caramello heeft Agarwalla nog een Grand Prix-paard, de dertienjarige Flovinos Feiner Kerl (v. Flovino).

Bron Eurodressage

