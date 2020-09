Sisters Act komt er aan: Dorothee Schneider wint Lichte Tour

Op het dressuurconcours in Gut Ising maakte Sisters Act OLD vom Rosencarree (v. Sandro Hit) haar debuut in de Intermédiaire I. De achtjarige merrie won met Dorothee Schneider in het zadel met een score van 72,588%. Een dag eerder had de voormalige Bundes-kampioen bij de vierjarige paarden ook de PSG al gewonnen met 73,64%. De combinatie heeft zich eerder deze zomer al gekwalificeerd voor de finale van de Nürnberger Burg-Pokal.

Schneider rijdt de merrie inmiddels ruim drie jaar en bracht haar aan de start op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in 2017, 2018 en 2019. Vorig jaar werd het duo in Ermelo vijfde bij de zevenjarige paarden.

‘Altijd aan’

“Sisters Act staat eigenlijk altijd aan en wil graag haar best doen” zei Schneider na afloop. “Ze heeft echt geen zwakke punten” aldus de amazone, die een beetje extra wedstrijdroutine met de merrie op wilde doen in Ising.

Faust verslaat Franziskus

Na zes overwinningen op rij moesten Ingrid Klimke en Franziskus (v. Fidertanz) in de Grand Prix kür op muziek hun meerdere erkennen in Faust (v. Falsterbo) met Dorothee Schneider. De zwarte ruin was sinds de uitbraak van de coronacrisis niet meer in de ring geweest.

Louisdor tickets voor Rockson en Django

Ook werd op Gut Ising een kwalificatiewedstrijd voor de Louisdor Preis verreden. Uwe Schwanz won de wedstrijd unaniem met de negenjarige Rockson (v. Rockefeller) dankzij 73,178%. Tweede was Django (v. Desperados) onder het zadel van Sabine Rüben. Beide combinaties mogen naar de finale in Frankfurt in december.

Bron: St-Georg / Horses.nl