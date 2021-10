Sisters Act met Schneider naar GP-winst

Sisters Act OLD (v. Sandro Hit) liep drie keer naar een top-zesnotering op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. In 2020 werd de merrie tweede in de finale van de Nürnberger-Burg Pokal. Inmiddels is het paard op Grand Prixniveau aanbeland. Met amazone Dorothee Schneider won Sisters Act zaterdag de korte GP in Reutlingen. Het duo scoorde dik 74%.