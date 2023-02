Skodborg Merrald en Zepter naar dik 86% in WB Kür

De Deense amazone Nanna Skodborg Merrald heeft de Wereldbekeretappe in Neumünster gewonnen. Met Blue Hors Zepter (v. Blue Hors Zack) reed ze naar 86.060 procent, ruimschoots genoeg voor de eerste plaats. Tweede werd de Duitse Ingrid Klimke met de nog steeds beter wordende Franziskus (v. Fidertanz). Het duo reed naar 84,710%, net onder het persoonlijk record dat ze een paar weken geleden in Amsterdam neerzetten. Kirsten Brouwer werd met KWPN-hengst Foundation (v. United) knap derde. Ook zij reden een persoonlijk record: 82.050%.

De winst voor Skodborg Merrald was vrijwel unaniem en bij alle juryleden stond er meer dan 90% voor het artistieke gedeelte op het scorebord. De inmiddels vijftienjarige Zepter werd tot afgelopen zomer door Patrik Kittel uitgebracht. Skodborg Merrald nam de vosruin in januari voor het eerst internationaal mee en reed toen al naar een klinkende derde plaats in de Wereldbekerwedstrijd van Basel. De 86.060 % van vandaag is een fikse aanscherping van het vorige persoonlijk record van Zepter. Skodborg Merrald staat nu derde in het tussenklassement, achter Isabell Werth en Ingrid Klimke.

Brouwer en Van der Putten

Ook voor Nederland waren er mooi resultaten. Kirsten Brouwer en Foundation zetten een nieuw PR neer van 82.050% en werden derde. Voor Marieke van der Putten met Torveslettens Titanium (v. Totilas) was er een prachtige vierde plaats dankzij 80,580%. Lees hier meer.

Uitslag WB Neumünster

Tussenklassement Westeuropese Divisie

Bron: FEI Facebook / Horses.nl