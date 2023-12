Skovens Tzarina wint finale Nürnberger Burg-Pokal onder het zadel van Isabell Werth

De finale van de Nürnberger Burg-Pokal werd vandaag verreden. Hierin ging de merrie Skovens Tzarina (v. Blue Hors Zack) onder het zadel van Isabell Werth er met de overwinning vandoor. Ze verwezen Leonie Richter met de goedgekeurde hengst Lord Europe (v. Lord Leatherdale) naar de tweede plaats. Helen Langehanenberg maakte de top 3 compleet met DSP Danny Cool (v. Danciano).

Werth won met Skovens Tzarina afgelopen week ook al de inloopproef van de Duitse competitie voor jonge lichte tour paarden met 76.048%. Ondanks dat de teller vandaag weer op nul begon deden ze daar een schepje bovenop en scoorde het duo 76.878%. Hiermee werden ze door de juryleden unaniem op de eerste plaats gezet. Dit is de vijfde keer dat Werth de competitie op haar naam schrijft.

Lord Europe neemt revanche

Waar Lord Europe nog zesde werd in de inloopproef en de spanning in de stap de score drukte, nam de Hannoveraanse premiehengst vandaag revanche. Onder het zadel van Leonie Richter werd hij tweede met een score van 75.365%.

Langehanenberg derde en vijfde

Helen Langehanenberg had zich met twee paarden gekwalificeerd voor de finale. In de inloopproef werd ze al tweede met DSP Danny Cool, nu werd het duo derde met een score van 74.658%. Golden Romance Malleret PS (v. Governor) had eerder deze week nog een paar fouten in de proef, waardoor hij elfde werd met 68.536%. Nu herpakte hij zich met een vijfde plaats en een score van 73.975%.

For Magic Equesta FRH

De Poolse amazone Beata Stremler bemachtigde met 74.170% de vierde plaats met For Magic Equesta FRH (v. For Romance). Het duo behaalde twee jaar geleden brons op het WK jonge dressuurpaarden in Verden.

Escamillo

Escamillo (v. Escolar) maakte zijn favorietenrol niet waar in de finale. Hij werd onder het zadel van de Spaanse ruiter Manuel Dominquez Bernal twaalfde (en laatste). De bronzen WK-deelnemer scoorde 63.268%, eerder deze week werd hij derde in de inloopproef met 73.634%. Bij het duo verschenen vandaag zowel 8’en als 1’en op het protocol.

Uitslag

