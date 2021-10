Skyline To B beste driejarige in Zweden met dik 90%

Dit weekend is de Zweedse Breeders Trophy voor de dressuurpaarden. Bij de driejarige paarden ging de winst naar Skyline To Be (Blue Hors St. Schufro x Ampere). Onder het zadel van Carl Hedin kreeg de hengst een 9,5 voor zijn galop, een 9 voor stap en een 9,3 voor algemene indruk. Totaalscore 90,2.

Twee paarden deelden de tweede plaats in het klassement. Onder Pernilla André Hokfelt was dat de merrie Ohara for U (Hesselhöj Donkey Boy x VDL Prestige). Zij kreeg een 9 voor de draf en scoorde in totaal 86,2%. Dezelfde score was er voor de hengst Rosebank VH (Revolution x Dalwhinnie), die werd voorgesteld door Eric Guardia Martinez. De hengst zag zijn score kelderen door een 7,5 voor draf, maar kreeg negens voor stap, galop en ‘balans en losgelatenheid’.

Uitslag

Bron: Horses.nl