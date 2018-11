So Unique slaagt met zes negens voor Deense verrichtingstest

Andreas Helgstrand kan wederom terugkijken op een uiterst geslaagde Deense verrichtingstest. Zijn hengst So Unique (Sezuan x Donnerhall), die eerder dit jaar het Bundeschampionate won, kwam met zes negens en zes 8,5-en uit op een totaal van 872,5 punten. Bij de vierjarige dressuurhengsten zegevierde Helgstrand-hengst Tørveslettens Sylvester (Sezuan x Stedinger) met 870,5.

Bundeskampioen So Unique verdiende ruim een jaar geleden zijn goedkeuring in Hannover en vertrok toen voor 650.000 euro naar Helgstrand. Dit jaar maakte hij zijn aanschaf meer dan goed door onder Eva Möller te winnen in Warendorf. Stalgenoot Got It (Grand Galaxy Win x Don Schufro) bleef tot nu toe iets meer op de achtergrond, maar liep in de test wel naar de tweede plaats met 858,0 punten.

Neefje Toto Jr. en Kadans overtuigen

De zwarte Sezuan-zoon Suarez liep naar de derde plaats bij de driejarige dressuurhengsten. Het neefje van Glock’s Toto Jr. – hij is gefokt uit de volle zus van Toto’s moeder – ontving onder meer een negen voor de draf en een hele lijst aan 8,5-en. De KWPN-gefokte Kadans (Franklin x Jazz) werd eerder dit jaar reservekampioen op de KWPN Hengstenkeuring en liep nu naar 834,0 punten in de test. Hij kreeg louter achten en 8,5-en.

Kampioen Kremlin MD geslaagd

KWPN kampioen Kremlin MD (Governor x Rousseau) werd dit jaar in de KWPN Select Sale verkocht aan Helgstrand en verdiende daarna snel als premiehengst zijn goedkeuring in Denemarken. Nu heeft de hengst zijn verrichtingstest ook succesvol afgelegd, alhoewel hij genoegen moest nemen met de vijfde plaats. Hij scoorde het best met zijn galop (8,5) en kreeg achten voor de stap en draf.

Vier- en vijfjarige dressuurhengsten

Vier vierjarige hengsten en één vijfjarige hengst deden examen, waarvan Tørveslettens Sylvester de hoogste punten kreeg (ondermeer een 8,5 en negen voor de galop). Helgstrand-hengst Janeiro Platinum (Sezuan x UB40) liep naar de reservetitel met een totaal van 850,0 punten. De zwarte hengst kwam eerder dit jaar niet opdagen bij de sporttest, maar was nu wel present.

Balou leverde driejarige winnaar

Vong’s Brunello TF (Balou x Con Capitol) kreeg 853,5 punten voor het springen en won daarmee in zijn leeftijdscategorie. De hengst werd eerder dit jaar al als premiehengst aangewezen in Denemarken. Syvhøjegårds Unforgetable S (Untouchable x Cassini I) sprong naar de tweede plaats. Hij werd dit jaar eveneens als premiehengst aangewezen. De beste vierjarige springhengst was Viking Hästak (Heartbeat x Camarque). Hij bleef met 836,5 punten nipt voor op de één jaar oudere Casall SEM (Cabochon x Coronado), die vorig jaar nog naar huis werd gestuurd.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl