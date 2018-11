Soffers pakt winst in CDIJ Sopot, Van Rijbroek op podium CDIP

Coco Soffers pakte vrijdag bij de Junioren de winst in het Poolse Sopot. Als enige Nederlandse hield Soffers bij de Junioren de Nederlandse eer hoog. Bij de pony's pakte Noa van Rijbroek zowel op vrijdag als op zaterdag een podiumplaats.

Coco reed de West Point-nazaat Formidable naar een percentage van 68,848. Genoeg om haar Zweedse concurrent Mathilda Jakobsson voor te blijven en de hoogste trede van het podium te bestijgen. Jakobsson had twee troeven in de Junioren rubriek. Met Cappuccino K (v.Oscar) behaalde de Zweedse een score van 67,485% en eindigde daarmee net achter onze landgenote op een tweede plaats. Jakobsson scoorde met Sandor (v.Sandro Hit) 67,394% en werd daarmee derde.

Pony’s

Bij de pony’s behaalde Noa van Rijbroek vrijdag en zaterdag een podiumplaats. Van Rijbroek reed met Cezanne de Luxe op vrijdag een score van 68,886% en eindigde daarmee op een tweede plaats. In de proef van zaterdag kwam de combinatie tot 69,297% wat van Rijbroek wederom een tweede plaats opleverde. In diezelfde proef was het Tatum Nugteren die het podium compleet maakte. Nugteren behaalde met Del Piero 67,257% en mocht daarmee de derde plaats in ontvangst nemen.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl