Solvej Rob opnieuw in ziekenhuis

Dressuuramazone Solvej Rob is op ongelukkige wijze weer in het ziekenhuis beland. Op Facebook schrijft de amazone: "Door stomme stomme pech onder een jong (en echt heel erg braaf!) paard terecht gekomen." Met verwondingen aan haar gezicht en enige tijd buiten bewustzijn te zijn geweest, werd Rob in het ziekenhuis opgenomen.

In augustus maakte Solvej Rob haar succesvolle rentree in de ring op de Subtopwedstrijd in Velddriel. Met Ivano van de Vogelzang (v. Rock Forever) werd ze tweede in het ZZ-Zwaar met 67,357%. Ongeveer tien maanden had de gedwongen wedstrijdpauze voor de amazone geduurd. Rob had een trap van een paard gehad en belandde in het ziekenhuis. Vervolgens kwam de coronacrisis er nog overheen.

Gebroken kaak en verhemelte in tweeën

Gisteren ging het weer mis voor de amazone. Op Facebook schrijft ze dat ze onder een paard is terecht was gekomen. “Tijdje buiten bewustzijn geweest en langzaam helemaal terug op aarde gekomen in de ambulance. Kaak op twee plaatsen gebroken, verhemelte aan de onderkant volledig in tweeën gespleten en na de operatie een (hopelijk tijdelijke) aangezichtsverlamming aan één kant. Verder flinke blauwe plekken, een kapot beeldscherm en mijn rijkleding aan gort geknipt maar alsnog een geluk bij een ongeluk, het had zoveel erger gekund!”, vertelt Rob op Facebook. De amazone is is naar het UMC in Maastricht vervoert waar ze wordt behandeld.

‘Ontzettend balen’

‘Helaas kwamen we tijdens onze comeback wedstrijd laatst 0.8% tekort voor ons NK ticket en die herkansing komend weekend zit er weer eventjes niet in dus dat is ontzettend balen!!!”, schrijft ze verder. “Nu hopelijk wat kunnen slapen en dan snel naar huis.”

Bron Facebook/Horses.nl