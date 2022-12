Sönke Rothenberge stuurt Fendi naar bijna 80% in finale Louisdor Preis

Sönke Rothenberge was er al lang van overtuigd dat Fendi (Franklin x Diamond) alles in huis heeft om een heel speciaal Grand Prix-paard te worden en dat werd op het CDI Frankfurt maar weer eens bewezen. In de finale van de Louisdor Preis stuurde Rothenberger de Franklin-zoon met bijna 80% unaniem naar de overwinning.

De familie Rothenberger kocht de destijds vijfjarige Kjaerholm’s Fendi bij Andreas Helgstrand. Sönke reed de hengst sindsdien slechts een paar keer de ring in en in Hagen liep Fendi zijn eerste proef op Grand Prix-niveau. In de finale van de Louisdor Preis reed Sönke Rothenberge de hengst naar 79.900%.

Zilver en brons

Ann-Kathrin Lindner reed Lord of Dance (Lingh x Jazz Time) naar het zilver. De combinatie kreeg 73.240% en moesten met die score hun meerdere in Rothenberge en Fendi erkennen. Het brons in de finale ging naar Svenja Kämper-Meyer met Amanyara M (Ampère x Davignon). De merrie liet een fijne proef zien, goed voor 72.080%.

Uitslag

Bron: Horses.nl