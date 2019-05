Sönke Rothenberger en Anna Kasprzak shoppen bij Helgstrand Dressage

Zowel Sönke Rothenberger als Anna Kasprzak hebben bij Andreas Helgstrand inkopen gedaan. Rothenberger verzekerde zich van de vijfjarige Kjaerholm's Fendi (Franklin x Diamond). Kasperzak kocht Bundeskampioen Devonport (Dancier x Ravallo) en ze neemt de teugels over van Helgstrands Grand Prix-paard Addict De Massa (Sandro x Maesto).

Op de website van Helgstrand Dressage werd bekend gemaakt dat de familie Rothenberger de vijfjarige Deens gefokte hengst Kjaerholm’s Fendi heeft gekocht. Sönke Rothenberger gaat de opleiding van de zoon van Franklin op zich nemen. “Ik verheug me om te zien wat de toekomst voor die gaat brengen”, aldus Helgstrand op de website.

Bundeskampioen Devonport naar Kasprzak

De Deense Olympiade-amazone Anna Kasprzak liet bij Helgstrand haar oog vallen op de zesjarige Hannoveraanse hengst Devonport. De hengst werd in 2015 goedgekeurd en kwam via de veiling voor 30.000 euro bij Gerd Sosath op stal. Twee jaar later werd de zoon van Dancier onder Rieke Schnieder Bundeskampioen bij de vierjarigen. Vorig jaar kocht Andreas Helgstrand de hengst vlak voor het WK in Ermelo waar hij elfde werd. Onder Helgstrands stalruiter Severo Jurado Lopez won hij ook de Deense kampioenschappen.

Kasprzak neemt teugels over van Addict De Massa

Het tweede nieuwe paard in de stal van Anna Kasprzak is Addict De Massa. De negenjarige zoon van San Amour uit een Lusitano-moeder moest Andreas Helgstrand weer in de Grand Prix brengen. Slechts één keer startte hij het paard in de Inter II en werd vijfde.

Addict De Massa moet de opvolger worden van Kasperzaks Donnperignon (v. Donnerhall) die onlangs met pensioen ging.

