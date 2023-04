Sophie Evers tweede in afsluitende proef Aken

Voor Children amazone Sophie Evers en haar paard Beaumonde (v. United) was er een tweede plaats met 76,074% in de laatste proef van het internationale concours voor de dressuurjeugd in Aken. Junior Yasmin Westerink en young rider Rowena Weggelaar reden in hun kür op muziek naar respectievelijk de vijfde en zesde plaats.

Sophie Evers reed de beste technische score bij de Children, maar de Française Paola Callet ging haar voorbij in het andere deel van de beoordeling, de zogenaamde ‘quality mark’ (houding en zit, effect van de hulpen, precisie en algemene indruk).

Westerink vijfde in juniorenkür

In de kür op muziek voor junioren was er een mooie score van 74,8008% voor Yasmin Westerink en Dibert L (v. Vivaldi). Zij werd daarmee vijfde. Esmee Boers en Kiki G (v. Vivaldi) reden naar 74,558% en de zesde plaats. Tessa van Hemert en Kebie Raaijmakers zaten daarachter op plaats zeven en acht. De winst ging naar de Duitse Clara Paschertz die met Danubio OLD (v. Dante Weltino) een score van 76,442% liet noteren.

Weggelaar zesde bij young riders

In de kür op muziek voor de young riders was er tenslotte een zesde plek voor Rowena Weggelaar, die met Don Quichot (v. United) naar 70,825% reed. De winst ging ook hier naar Duitsland. Valentina Pistner en Flamboyant OLD (v. Fidertanz) kwamen uit op 75,350%.

Bron: Horses.nl