Met haar pony Yellow Boy (v. Klein Roderijs Cocktail) heeft Sophie van der Steen ook de kür voor ponyruiters in Le Mans gewonnen. De eindscore kwam op 72,292%. Tweede werd de Franse Blache Carré Pistollet met Dazzling Kid d'Herbord (v. Oscar la Chevalerie). Derde was Stella Briand met Under Cover Fast (v. Latimer).