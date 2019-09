Sophie Wells’ KWPN-merrie Diadeem overleden

Vorig jaar kocht de Britse Olympische para-amazone Sophie Wells de Westenwind-dochter Diadeem. Twee dagen geleden moest ze de pas elfjarige merrie al laten inslapen aan de gevolgen van hoefbevangenheid. In juli liep het paar hun laatste internationale para-wedstrijd in Grade V, in de reguliere sport had Wells net haar debuut in de Grand Prix gehad.

Onder Mieke Evertse liep Diadeem in Nederland op Lichte Tour niveau. In 2017 besloot Evertse samen met mede-eigenaar en fokker Klaas Christiaanse om het paard te verkopen aan de pararuiter Ahmed Sharbatly die voor Saoudi Arabië uitkomt. Ook de vrouw van Ahmed, Manon Claeys, bracht de merrie succesvol uit. De bedoeling was echter dat het Ahmed’s paard zou worden, maar het duo begreep elkaar niet altijd even goed. Op de KWPN-site zei Evertse vorig jaar: “Diadeem deed soms zo haar best en dan ging ze braaf piafferen in de proef, wat natuurlijk niet de bedoeling was. Na enige tijd heeft besloot Sharbatly Diadeem te verkopen.”

Talent voor piaffe en passage

Sophie Wells kocht Diadeem in april vorig jaar. Na een aantal succesvolle wedstrijden in de para-dressuur, debuteerde Wells deze zomer in de Grand Prix en zette meteen een score van ruim 67% neer. Het talent van Diadeem in de piaffe en passage deed Wells besluiten om haar niet meer in de paradressuur in te zetten en haar in Zware Tour te gaan rijden.

Hoefbevangen

Maar hier komt het duo niet meer aan toe, Diadeem werd enige tijd terug hoefbevangen. Alle behandelingen mochten niet meer baten en alle betrokkenen besloten twee dagen geleden de merrie uit haar lijden te verlossen.

Bron Horse&Hound