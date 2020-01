Spaanse amazone Beatriz Ferrer-Salat na operatie rustig op weg naar herstel

Afgelopen woensdagochtend werd Beatriz Ferrer-Salat geopereerd nadat de Spaanse Olympiër een nare val gemaakt had. De Spaanse werd opgenomen in het ziekenhuis en daar constateerden de dokters een schaam- en stuitbeenbreuk. Nu is ze geopereerd en begint rustig aan het herstelproces voor de amazone.

De operatie duurde langer dan verwacht werd volgens het Facebook bericht op de pagina van Beatriz Ferrer-Salat. Dit omdat de breuk in het schaambeen erger was dan verwacht. Twee platen werden geplaatst en de doktoren waren tevreden met het resultaat.

Zoals in het bericht staat: “Nu is het tijd om te rusten en beetje bij beetje de kracht terug krijgen.” De amazone is door de Spaanse federatie op de Olympische longlist voor Tokyo 2020, maar het is nu maar de vraag of Ferrer-Salat op tijd hersteld is om deel te nemen aan de Olympische selectie-wedstrijden.

Bron: Facebook/Euro-Dressage/Horses.nl