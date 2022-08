Spaanse selectie voor WK jonge dressuurpaarden

De Spaanse federatie heeft de selectie bekend gemaakt voor de wereldkampioenschapen jonge dressuurpaarden in Ermelo. Het kampioenschap is van 7 tot en met 11 september. De selectie bestaat op twee paarden na, uit Spaans gefokte paarden. Er zijn zes PRE's opgenomen en vier paarden van het CDE stamboek.

De Spaanse jonge paardenteam trainer en adviseurs Jose Daniel Martin Dockx en Jurgen Koschel stonden aan het hoofd van het selectieproces.

ANCCE heeft met succes gelobbyd bij de WBFSH om drie in plaats van twee startplaatsen voor PRE paarden te krijgen op het WK, maar dit jaar besloten de selecteurs niet al die plaatsen te vullen. Dus Spanje kan nu vijf paarden per leeftijdscategorie sturen waarvan er drie bezet kunnen worden door PRE’s en zo niet, dan gaan ze naar CDE gefokte paarden. Als er geen CDE-optie is, dan kan het alleen als laatste keuze een paard van een andere rasvereniging zijn.

De paarden die Spanje gaan vertegenwoordigen zijn:

Vijfjarigen

Juan de Dios Ramírez met Charro Azores (PRE, Karacol Azores x Gnidium)

Veronica Graebedunkel met Exclusiva Montehispano (PRE, Encendido x Ermitano III)

Cristina Torrent met Dinna Marq (CDE, Rio Marq x Sandro Hit)

Borja Carrascosa met New York (CDE, Universal x ? )

Carlos Jacobo met Zimbawe (CDE, Zalando x OO Seven)

Zesjarigen

Alberto García- Briñón met Pampero FS (PRE, Enganoso VI x Ermitano III)

Juan de Dios Ramirez met Corinto Azores (PRE, Karacol Azores x Gnidium)

Antonio Serguí met Will Marq (CDE, Rio Marq x Lanciano)

Alfonso Expósito met Drago (Hannover, Don Romanov x Londonderry)

Zevenjarigen

Alejandro Sánchez del Barco met Trapalo de Indalo (PRE, Esbelto VII x Bandolero LXVII)

Alejandro Cadenas Quiles met Santanderino Nadales (PRE, Grandioso de Nadales x Carinoso CXX) of Quien Nadales II (PRE, Grandioso de Nadales x Definium)

Borja Carrascosa met Frizzantino (Hannover, Finest x Quaterback)

Bron Eurodressage