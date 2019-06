Spanje met uitsluitend PRE/CDE-paarden naar WK in Ermelo

De Spaanse Federatie heeft de selectie bekend gemaakt voor de wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Ermelo van 1 - 4 augustus. De zes paarden zijn allemaal in Spanje gefokte PRE's, onder hen de twee deelnemers van vorig jaar bij de vijfjarigen, Solo de Centurion en Molinero FS.

De laatste selectieronde was afgelopen donderdag in Segovia. Jurgen Koschel, teamtrainer en selecteur van de Spaanse jonge paarden en jurylid Mariano Santos kozen twee vijfjarigen, twee zesjarigen en twee zevenjarigen uit voor het WK in Ermelo.

Vijfjarigen:

Talisman LII (Revoltosos XXIX x Duende XL) – Sonsoles Roldán (Al een keer tweede met 79.200%)

Truco de Centurion (Kabileno VIII x Educado X) – Juan Manuel Galeano (Won een wedstrijd met 81.600%)

Zesjarigen:

Solo de Centurion (Fer Bago x Jordan de Centurion) – Lucas Marin (Vorig jaar 19de in kleine finale met 7.38)

Molinero FS (Centello V x Ermitano III) – Alberto Garcia (vorig jaar negende in kleine finale met 8.22)

Zevenjarigen:

Rhin de Centurion (Jordan CEN x Endrino) – Lucas Marin (onder meer tweede in Madrid met 72.357%)

Resuelto CEN (Fer Bago x Delegado Mac) – Juan Manuel Galeano (derde in Madrid met 70.943%)

Bron Eurodressage