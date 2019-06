Special in Fritzens ook voor Bella Rose en Isabell Werth

Na de zege gisteren in de Grand Prix met Bella Rose (v. Belissimo M), was vanmorgen ook de Special voor het Duitse toppaar. Op Schindlhof in het Oostenrijkse Fritzens Stuurde Werth de merrie die, vorig jaar hier haar rentree maakte, naar 81.511%. Lisa Müller werd opnieuw tweede achter Werth met de Oldenburger Gut Wettlkam's Stand by me (Stedinger x de Niro).

De proef van Isabell Werth en Bella Rose verliep niet vlekkeloos. In beide series om de pas slopen foutjes, maar daarnaast stonden ook zeventien 10-en op de protocol, allemaal in de piaffe en passage tour gescoord. Drie juryleden zetten haar aan kop met percentages ruim boven de 80%, de twee andere bleven daar net onder. Werth is goed onderweg naar kwalificatie voor de Europese kampioenschappen.

De tweede plaats was voor Lisa Müller. De vrouw van topvoetballer Thomas Müller reed 77.106% bij elkaar met haar Stedinger-zoon Gut Wettlkam’s Stand by me. Ze scherpte haar persoonlijke record aan met maar liefst 5%. De Ierse Judy Reynolds werd met de KWPN’er Vancouver K (v. Jazz) derde met 73.511%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl