Spécial met overmacht voor Laura Tomlinson en Bordeaux-dochter

Laura Tomlinson won met Rose of Bavaria (v. Bordeaux) de afsluitende Grand Prix Special op het CDI 3* in Le Mans. De Britse reed naar een persoonlijk record van 74,340% met haar 1m80 hoge merrie, die tien jaar oud is. Vier van de vijf juryleden plaatsten Tomlinson op de eerste plaats. Tweede was de Fin Henri Ruoste, die met Kontestro DB (v. Contendro I) naar 71,45% reed.

Sonnar Murray Brown, die vrijdag de GP won, moest met zijn bekende paard Erlentanz (v. Latimer) vandaag genoegen nemen met de derde positie. Hij kwam uit op 71,532%.

Rahmouni naar nieuw PR

Yessin Rahmouni, die internationaal voor Marokko uitkomt maar ook Nederlander is, reed met All at Once (v. Ampère) naar een mooie zesde plaats. Rahmouni en zijn hengst kwamen uit op 69,021%. Dat was een nieuw persoonlijk record voor het duo, dat dit weekend in Le Mans hun vierde internationale wedstrijd rijdt.

Uitslag

Bron: Horses.nl