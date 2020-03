Spencer Wilton zet succes met Super Nova voort in Keysoe

Nadat Spencer Wilton en Super Nova II (v. De Niro) vorige maand uitstekend terugkwamen van een lange wedstrijdpauze op het CDI Lier, zijn ze dit weekend in Keysoe ook al weer goed onderweg. Het duo won vrijdag de Grand Prix met een gemiddelde van 75,652%.

Sonnar Murray Brown was met Erlentanz (v. Latimer) tweede, dankzij 74,261%. De derde plaats in deze driester was voor Lara Butler met Rubin Al Asad (v. Rubin Royal) met 73,413%.

Pechvogels

Zowel Wilton als Murray Brown hebben veel pech gehad. Wilton lag vorig jaar met een gescheurde tussenwervelschijf in een Australisch ziekenhuis en ook zijn paard had na Tryon 2018 nogal wat blessureleed. Murray Brown was een bijna een jaar onder de pannen met een complexe beenbreuk, Erlentanz werd in die periode bij Charlotte Dujardin ondergebracht. Maar sinds kort zijn beide heren dus weer goed onderweg op de internationale podia.

Uitslag

Bron: Horses.nl