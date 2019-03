Sportsfit observatie momenten voor WK-selectie Jonge Dressuurpaarden 2019

Van 1 tot en met 4 augustus 2019 wordt in Ermelo de ‘Longines FEI/WBFSH World Breeding Dressage Championships for Young Horses’ verreden. Op 12 en 13 maart is op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo het eerste Sportsfit observatiemoment voor de vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden zich voor dit wereldkampioenschap kunnen selecteren.