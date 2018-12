Stal Hexagon verkoopt LT-paard Finomana naar Amerika

Hexagon's Finomana waarmee Marijke van Giesen in de Lichte Tour uitkwam, is naar Amerika verkocht. Van Giesen maakte de verkoop op haar Facebook-pagina bekend. De achtjarige dochter van Rubiquil kwam dit voorjaar nog in het nieuws toen ze door een 'ongelukje' een mooi hengstveulen ter wereld bracht.

De achtjarige merrie Hexagon’s Finomana was vorig jaar ontsnapt en werd bij de twee jonge hengsten Kaygo (v. Capri Sonne Jr.) en Kyoto (v. Glock’s Toto Jr.) in de wei teruggevonden. In mei beviel de Rubiquil-dochter van een hengstveulen, genaamd Nino. Na onderzoek bleek de net goedgekeurde Kaygo de vader te zijn.

Lichte Tour

Als dressuurpaard maakte Finomana al vroeg faam. Als vijfjarige won ze al een Subli Cup-selectie met 81 punten. Met Marijke van Giesen in het zadel klom de merrie succesvol op naar de Lichte Tour.

Gina Gaumer Ruediger

Op Facebook maakte Marijke van Giesen gisteren bekend dat ‘Fino’ naar Amerika is verkocht. De merrie komt in handen van Gina Gaumer Ruediger die al meer Nederlandse paarden in Amerika heeft. Van Giesen schreef op haar Facebook: “Lieve Finomana verkocht naar Amerika. Ooh… wat ga ik jou missen knappe fino. Fino heel veel succes in Amerika!”

