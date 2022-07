Stalamazone Jeanna Högberg weg bij Helgstrand

De Zweedse amazone Jeanna Högberg keert terug naar haar thuisland en verlaat daarbij de stallen van Helgstrand Dressage. Högberg heeft zich met de zesjarige Hesselhoj Down Town (v. Donkey Boy), wereldkampioen bij de vijfjarigen, geselecteerd voor het Wereldkampioenschap jonge dressuurpaarden. Dit zal haar laatste optreden worden als ruiter van Helgstrand Dressage. Na twee jaar heeft de amazone besloten huiswaarts te keren.

Jeanna laat weten dat de beslissing haar zwaar valt. ‘Het is geen makkelijke besluit geweest wat ik werk hier met veel plezier. Het waren twee fantastische jaren en ik ben erg dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen en voor de paarden die ik heb mogen rijden. Mijn echtgenoot en ik zijn hier samen komen wonen zodat ik mijn droom kon waarmaken en daar ben ik hem erg dankbaar voor. Het was altijd al het plan om terug naar Zweden te verhuizen maar gezien familieomstandigheden gebeurd dit nu eerder. Ik heb hele mooie herinneringen aan Helgstrand en ga het hier ontzettend missen.’

Wereldkampioen Downton

‘Het zal moeilijk worden om voor de laatste keer de ring te betreden tijdens het Wereldkampioenschap jonge dressuurpaarden in Ermelo. Vorig jaar won ik met Down Town het kampioenschap en dat is een van de hoogtepunten uit mijn carrière. Ik kijk er naar uit hem dit jaar weer te mogen starten en ben dankbaar voor de herinneringen die hij mij heeft gegeven.’

Samenwerking voortzetten

Andreas Helgstrand laat weten dat het een fijne samenwerking was met Jeanna. ‘Twee jaar geleden verwelkomde wij Jeanna met grote trots binnen ons team. Ze heeft een naam voor zichzelf opgebouwd zowel nationaal en internationaal en heeft meerdere paarden tot Grand Prix niveau gereden. Jeanna heeft een geweldige persoonlijkheid, een goed gevoel voor humor en gaf altijd alles voor het team. We respecteren haar beslissing maar vinden het erg jammer dat zij weg gaat. Gelukkig blijven we in de toekomst wel samenwerken en daar zijn we erg blij mee.’

Bron: Helgstrand