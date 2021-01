Steffen Peters en Suppenkasper behalen zestiende zege op rij

"We hadden een fijne rit vanmorgen", zei Steffen Peters nadat hij met zijn toppaard Suppenkasper de zestiende overwinning op rij had geboekt. Op de openingsdag van week 3 van het Global Dressage Festival in Wellington scoorde Peters met de Spielberg-zoon 76.761% in de 4* Grand Prix. De Amerikaan bleef de Canadese Brittany Fraser-Beaulieu met de KWPN'er All In (v. Tango) zo'n 5 procent voor.

Steffen Peters heeft zijn thuisbasis in California verlaten om aan de andere kant van de VS in Wellington te rijden voor mogelijk een teamplaats op de Olympische Spelen. Het nieuwe seizoen is voor Peters en de Spielberg-zoon Suppenkasper goed begonnen met een overwinning in de Grand Prix met 76.761%, hun zestiende zege op rij.

‘Hoe langer ik werk, hoe heter hij wordt’

Peters: “Hij voelde geweldig, ik heb precies 22 minuten gewerkt om 9:00 uur, en 25 minuten in de warming-up vandaag voor de test, want hoe langer ik soms met hem werk, hoe heter hij wordt. Vorig jaar voelde hij hier op de eerste dag als een bommetje. Met dat in m’n achterhoofd heb ik iets behoudend gereden, maar hij verraste me. Het was een goede start met een foutloze proef en ik ben erg blij met hem.”

Top vijf met KWPN’ers

De top vijf in de Grand Prix bestond uit louter KWPN’ers. Achter Peters kwam Brittany Fraser-Beaulieu met de Tango-zoon All In op de tweede plaats met 71.891%. Katherine Bateson Chandler werd derde met Alcazar (v. Contango) met een score van 70.913%. De vierde prijs ging naar Susan Pape op Harmony’s Eclectisch (v. Zenon) met 70.196%. De vijfde plaats was voor Charlotte Jorst met Kastel’s Nintendo (v. Negro) met 70.022%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht AGDF Wellington