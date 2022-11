Steffen Peters en Suppenkasper bovenaan in wereldbeker GP Thermal

De wereldbekerwedstrijd in Thermal is de eerste kwalificatie van dit seizoen aan de westkust van de Verenigde Staten. Hier was Steffen Peters met Suppenkasper (v. Spielberg) gisteren de beste in de Grand Prix met een unanieme 73.652%. En het had hoger uit kunnen pakken, Peters: "Hij dacht dat hij in de Special zat en een paar eners op de middenlijn toevoegde. Dat koste wel twee procent."

De wedstrijd in Thermal was het eerste optreden weer voor Steffen Peters en Suppenkasper sinds het WK in Herning. Peters was tevreden: “Hij is zo’n lieve schat, hij is een grote teddybeer in de stal. Maar hij raakt nog steeds erg opgewonden op een wedstrijd. Na al die jaren dat ik hem uitbreng, heb ik nog nooit een proef gehad waarbij ik hem moest pushen. Hij biedt zoveel aan. Vandaag bood hij zelfs zoveel aan dat hij dacht dat hij in de Grand Prix Special zat en een paar eners toevoegde op de middenlijn, wat ons minstens twee procent kostte. Hij probeerde het juiste te doen en dat kan ik hem niet kwalijk nemen.”

Negentienjarige Nintendo

Vlak Steffen Peters volgde Anna Buffini en FRH Davinia La Douce (v. Don Frederico) met een score van 70.739% op de tweede plaats. Good old Kastel’s Nintendo (v. Negro), 19 jaar jong, kwam in handen van Charlotte Jorst tot 70.370% en werd derde. Zaterdagavond laat is de kür op muziek bij kunstlicht.

Fortmüller wint 3* GP met Kartsevo Goldfinch

Eerder op de dag stuurde de Canadese Pia Fortmüller de elfjarige KWPN’er Kartsevo Goldfinch (v. Jazz) naar de zege in de 3* Grand Prix. Het paar scoorde 66.562%.

