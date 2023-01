Steffen Peters en Suppenkasper onderweg naar clean sweep in WB kwalificaties

In Thermal Californië begon gisteren de derde kwalificatieronde aan de westkust voor de finale van de wereldbeker dressuur. De eerste twee wedstijden zijn al door Steffen Peters en de KWPN'er Suppenkasper (v. Spielberg) gewonnen. Gisteren zette hij weer stap naar het volle aantal WB-punten door de Grand Prix te winnen.

Steffen Peters heeft niet veel tegenstand in de serie WB-wedstrijden aan de westkust van Amerika. Gisteren kwamen drie combinaties aan de start in Thermal. In de Grand Prix heeft de Amerikaan een stijgende lijn te pakken met de inmiddels vijftienjarige Suppenkasper. Hij scoorde gisteren 75.609% bij zijn overwinning.

‘Hij gaat er gewoon voor, elke keer weer’

“Het hoogtepunt voor mij is dat hij er gewoon voor gaat en dat elke keer weer doet,” zei hij over Suppenkasper na zijn 51ste zege in 72 FEI-wedstrijden. “Ik hoef hem niet te pushen. Hij was vanavond in deze ring iets energieker dan in vergelijking met de shows hiervoor, dus ik had iets meer te controleren. Maar het was een prachtige, nette proef. Hopelijk kunnen we dit morgen nog een keer doen voor de kür voor wereldbeker.”

Achter Peters werd Anna Buffini tweede op FRH Davinia la Douce (v. Don Frederico) met 70.478%. De Amerikaanse Claire Darnell werd derde met Harrold S, de zoon van Vivaldi gefokt door Stoeterij Sollenburg. De kür wordt vannacht (Nederlandse tijd) gereden.

Klik hier voor de uitslag.