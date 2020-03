Steffen Peters leidt Amerika naar zege in FEI Nations Cup

Door een overtuigende zege van Steffen Peters met Suppenkasper in de Special kon team USA de overwinning in de eerste FEI Nations Cup van het nieuwe seizoen niet meer ontgaan. Op het Global Dressage Festval in Wellington stuurde Peters gisteren zijn Spielberg-zoon met een mooie proef naar 76.085%. De Amerikanen wisten zo hun nipte voorsprong op Canada na de Grand Prix uit te bouwen tot bijna vier punten.

In de Nations Cup in Wellington mochten de teams bestaan uit Lichte en Zware Tour combinaties. De Amerikanen en de Canadezen hadden al hun teamleden in de zwaarste klasse lopen. Na de Grand Prix had Amerika slechts 0,1% voorsprong op de Canadezen. Maar door 76.085% van Steffen Peters met zijn KWPN’er Suppenkasper in de Special en de sterk verbeterende Adrienne Lyle met Harmony’s Duval (v. Rousseau), nu vierde met 72.553 konden de Amerikanen de hoofdprijs in ontvangst nemen.

‘Meer relaxed’

Peters was zeer tevreden over het optreden van het twaalfjarige fokproduct van F. van de Poel uit Haps: “Mopsi liep een foutloze proef, zelfs meer relaxed dan de proeven tot dusver. Dit seizoen was buitengewoon therapeutisch voor ons allebei, en we kijken uit naar de kür morgen.” Steffen Peters keert daarna terug naar zijn thuisbasis in Californië.

‘Ongebruikelijke communicatiefouten’

Adrienne Lyle presteerde beter in de Special dan in de Grand Prix met de Rousseau-zoon Harmony’s Duval. Ze verklaarde na afloop: “Als je voor het team rijdt, wil je altijd je beste test rijden. De eerste dag hadden we wat ongebruikelijke communicatiefouten, dus ik wilde vandaag echt sterker voor de dag komen voor het team, ik was blij met zijn inspanningen.”

Blue Hors Zatchmo weer tweede

In de Special werd Agnete Kirk Thinggaard, net als in de Grand Prix, tweede met de Deense hengst Blue Hors Zatchmo (v. Blue Hors Zack). De amazone scoorde 74.128% en het Deense team eindigde op de derde plaats. Brittany Fraser-Beaulieu was opnieuw de beste Canadese met haar KWPN’er All In (v. Tango). Ze werd derde met 73.489%, haar team wist in de landenwedstrijd gemakkelijk de tweede plaats te behouden. Yvonne Losos De Muñiz maakte in de Special de top vijf vol met de United-dochter Aquamarijn, ze kreeg 72.170%.

Kijk hier naar de proef van Steffen Peters en Suppenkasper.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron persbericht GDF Wellington