Steffen Peters meest verdienende ruiter op Global Dressage Festival 2021

Na afloop van het Global Dressage Festival in Wellington wordt na elke editie de balans opgemaakt welke ruiter het meest verdiend heeft. Na de serie van zeven CDI's voert Steffen Peters de ranglijst aan met 39.425 dollar. Yvonne Losos de Muñiz uit de Dominicaanse Republiek kwam op de tweede plaats met 34.950 dollar.

In de editie van dit jaar van het Global Dressage Festival kwam Steffen Peters met zijn toppaard Suppenkasper vier keer aan de start en won ze alle vier. De Amerikaan bleef met de zoon van Spielberg 20 wedstrijden op rij ongeslagen.

Aquamarijn tweede

Yvonne Losos de Muñiz startte met Aquamarijn (v. United) acht keer op het Festival. De amazone won twee keer en werd twee keer tweede. Daarnaast was er een derde plaats en twee keer een vierde en een keer een achtste plaats. Losos De Muñiz sloot afgelopen weekend het Festival af met twee zeges en met twee persoonlijk records. In de kür reed ze de 16-jarige KWPN-merrie Aquamarijn naar 80.745%.

Seidel met Equirelle

Met 25.600 dollar aan prijzengeld werd Günther Seidel derde. De Amerikaan had Equirelle (v. Florett AS) onder het zadel en van de acht starts eindigde het paar vijf keer in de top vijf.

