Steffen Peters over Suppenkasper: ‘Ik heb zo’n geluk dat ik hem heb’

Deze week staat in de FEI Stories Amerika centraal en de FEI ging daarom in gesprek met Steffen Peters. Peters vertelt hoe zijn KWPN’er Suppenkasper (v.Spielberg) zijn leven en carrière veranderde.

Peters was klaar voor de Wereldbekerfinale in Las Vegas die anders vandaag van start gegaan zouden zijn. De ruiter won in 2009 die finale al en was dit jaar de beste Amerikaans kwalificeerde. Peters had zijn overwinning al gevisualiseerd, een techniek die topsporters helpt om een doel te stellen en daar naartoe te werken.

‘Ik was echt teleurgesteld’

“Ik keek zo erg uit naar de finale omdat Las Vegas en de arena zelf zeer speciaal zijn voor mij. Mr. Thomas, één van de grondleggers van het complex en waar het ook naar vernoemd is, was iemand waar ik veel respect voor heb en goed mee kon praten. Ook omdat het een mooie reis is van California naar Las Vegas is een reden dat ik uitkeek naar daar te rijden.” Las Vegas is eigenlijk alles wat Amerika is, veel show, licht en de drukte maken het echt deel van de Amerikaanse cultuur. “We zijn er trots op,” zegt Peters, “Ik hoop dat we daar weer terug komen. Ik hoop dat Mopsie (Suppenkasper) en ik dan nog niet te oud zijn. Ik was echt teleurgesteld toen de finale gecanceld werd, maar je kunt de werkelijkheid niet veranderen, alleen je eigen beeld daarvan. We gaan gewoon nog een extra jaar er in steken om samen te verbeteren door hard te werken. Het is voor niemand perfect, maar het extra jaar zou zomaar in ons voordeel kunnen zijn.”

‘Bracht druk met zich mee’

De Amerikaanse dressuurruiter begon zijn samenwerking met Suppenkasper in 2018 toen zijn trouwe sponsors Akiko Yamazaki en Jerry Yang de KWPN’er aankochten. Peters nam de teugels van Suppenkasper over van Helen Langehanenberg en in haar ogen was het paard een superster in de dop. Hierdoor rees al snel de verwachting dat Peters en Suppenkasper grote dingen konden bereiken: “Het bracht zeker druk met zich mee.” Peters zat toen hij met de ruin begon mentaal in de put: “Ik kon mezelf naar een nederlaag toe praten en ik denk dat het eigenlijk te vroeg was om op de Wereldruiterspelen in Tryon te starten.”

‘Minst dure therapeut’

In 2019 begon het echt te lopen voor het paar en noteerden de twee overwinning na overwinning. Ook in 2020 zetten Peters en Suppenkasper dit door en wonnen onder andere de Wereldbekers van Del Mar en Wellington. De laatste wedstrijd scoorde het duo zelfs 83.495%, een nieuw persoonlijk record. Peters kan door te visualiseren zich uit de negatieve gedachtengang houden en zegt: “Mopsie is mijn allerbeste en minst dure therapeut. Hij is alsmaar beter geworden in het laatste jaar en dat is dankzij m’n trainers Debbie McDonald en mijn vrouw Shannon alsmede de eigenaren Akiko en Jerry. Vanaf afgelopen jaar maart ging het langzaamaan beter en de scores gingen steeds meer omhoog. Mopsie begon zich steeds minder aan te trekken van het publiek en liet z’n talent steeds meer zien. Ik heb zo’n geluk dat ik hem heb. Zonder een paard als deze maakt het niet uit hoe goed je rijdt.”

‘Potentieel kampioen’

Peters heeft al een groot aantal goede paarden onder het zadel gehad. De ruiter won onder andere Olympische medailles met KWPN’er Udon (v.Darlin Boy) en Legolas 92 (v.Laomedon), Pan American Games goud met Weltino’s Magic (v.Weltino) en eveneens met Legolas 92. Daarnaast pronkte de man ook op podiums van de Wereldruiterspelen met Floriano (v.Florestan) en KWPN’er Ravel (v.Contango). In 2009 won hij met Ravel ook de Wereldbekerfinale van Las Vegas.

“Met Mopsie werken is een beetje anders,” reageerde Peters. “Met de anderen voelde het alsof ik ze erdoor hielp en samen met ze groeide. Mopsie leek direct al een potentieel kampioen. Door dat direct van begin af aan te zeggen, komt er een bepaalde druk op te liggen. Ik doe het rustig aan met hem en zelfs bij de kleinste verbeteringen in de oefeningen stop ik ermee voor die dag om stress te voorkomen. Mopsie is heel erg aanhankelijk en heeft een zacht karakter. Hij is erg sociaal. Als je met hem stapt aan een lange teugel en je komt iemand tegen dan loopt hij er zo naar toe hopend op een snoepje.”

‘De lat hoog leggen’

De ruiter gelooft dat Amerika afstevent op een gouden tijd voor de dressuur. Peters denkt dat er een nieuw niveau van wedstrijden zal ontstaan omdat zoveel jonge talenten de laatste jaren boven komen drijven. “Doordat Debbie McDonald, de Amerikaanse technisch adviseur, de lat hoog legt en niets minder accepteert elke dag, heeft iedereen deze instelling gekregen binnen de Amerikaanse dressuur. We moeten nu hoog scoren willen we deel uit maken van het Amerikaanse team, waar dat vroeger niet zo was.”

Bron: FEI/Horses.nl