Stella-Charlott Roth’s Rubin Action overleden

Rubin Action, het paard waarmee de Duitse Stella Charlott Roth tot in 2018 Grand Prix reed, is overleden. Hij werd 19 jaar oud. Na een succesvolle Young Rider periode vervolgde Roth haar carrière bij de senioren met de zoon van Rohdiamant. Zijn laatste jaren was Rubin Action schoolmaster van Katja Schneider.

Harli Seifert fokte Rubin Action uit haar beroemde merrie Rumirell. Zo is hij de volle broer van de Grand Prix hengsten Rubin Royal Old en Glock’s Romanov die geruime tijd de HorseTelex rankings aanvoerden. In 2005 werd Rubin Action goedgekeurd in Vechta, maar hij dekte vervolgens weinig. Later is het paard ook gecastreerd.

Dorothee Schneider

Dorothee Schneider bracht Rubin Action uit in de Lichte Tour voordat hij verkocht werd aan haar leerlinge Stella-Charlott Roth. Roth had haar internationale debuut met hem in 2013. In Lamprechtshausen wo het paar de Grand Prix en de Special. In 2018 reed Roth haar laatste wedstrijd met hem. Ondertussen was hij al de schoolmaster van Katja Schneider geworden. Schneider startte hem nationaal in Duitsland tot in 2020.

Bron Dressprod