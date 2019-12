Stem nu op het KNHS Talent van het Jaar 2019

Wie volgt springruiter Kevin Jochems op als ‘KNHS Talent van het Jaar’? Daar heeft iedereen een stem in. Stemmen kan via knhs.nl/talentvanhetjaar op de favoriete ruiter uit het KNHS Talententeam 2019. Wie dit voor 2 januari 2020 doet, maakt kans op vrijkaarten voor Jumping Amsterdam en Indoor Brabant.

Stemmen kan op alle elf leden van het KNHS Talententeam 2019 in de Olympische disciplines springen, dressuur, eventing en de Paralympische discipline para-dressuur. Zij maken allemaal kans op de prestigieuze titel. Ga naar knhs.nl/talentvanhetjaar en zie dat de strijd is losgebarsten. Daar vertellen de talenten waarom zij de titel verdienen en ieder zijn stem uitbrengen.

Deze stemmen tellen mee

De uitslag van de verkiezing KNHS Talent van het Jaar is een optelsom van de publieksstemmen (1/3), de stemmen van de hippische pers (1/3) en leden van het KNHS Trainersplatform (1/3). De scores van deze drie klassementen worden bij elkaar opgeteld. In geval van ex aequo zullen de stemmen van het Trainersplatform de doorslag geven. Het ‘KNHS Talent van het Jaar 2019’ wordt bekend gemaakt op zaterdagmiddag 25 januari 2020 na afloop van de FEI World Cup Dressage op Jumping Amsterdam.

Bron: KNHS