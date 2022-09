Sterk deelnemersveld tijdens Grand Prix rubriek WK Jonge Dressuurpaarden

Liefhebbers van dressuurpaarden kunnen zich verheugen op een prachtig deelnemersveld tijdens het WK Jonge dressuurpaarden. Niet alleen selecteerden de beste jonge dressuurpaarden van de wereld zich voor het kampioenschap, ook in de CDI3* rubriek kan gerekend worden op een felle strijd. In de Grand Prix komt onder meer wereldkampioene Charlotte Fry.

De kersverse wereldkampioen Charlotte Fry heeft zich ingeschreven voor de Grand Prix-rubriek. Hiervoor neemt ze haar Olympiade paard Everdale (v. Lord Leatherdale) mee. In 2021 droeg de combinatie bij aan de bronzen teammedaille voor Groot-Brittannië.

Bronzen Queenspark Wendy

Andreas Helgstrand neemt zijn wondermerrie Queenparks Wendy (v. Sezuan) mee naar Ermelo. Het is bekend terrein voor het duo want in 2019 was er al brons op het WK Jonge dressuurpaarden voor hen. De merrie werd toen als een Grand Prix-paard in de dop genoemd. Die verwachting heeft ze inmiddels waargemaakt. Er zijn meer oud bekenden te vinden op deelnemerslijst van de CDI3*. De combinaties Jeanine Nieuwenhuis – Great Lady TC (v. Bretton Woods) en Lynne Maas – Electra (v. Jazz) deden al eerder mee aan het WK Jonge dressuurpaarden en komen dus nu aan de start in de Grand Prix rubriek.

Met 12 verschillende nationaliteiten in de rubriek belooft het een mooie wedstrijd te worden. De Grand Prix wordt op zaterdagochtend gereden. Op zondag komen de beste combinaties terug in de kür op muziek die plaatst vindt voorafgaand aan de LONGINES finale zesjarige dressuurpaarden.

Aangepast tijdsprogramma

Vanwege het groot aantal deelnemers zijn er een paar wijzigingen in het programma van het WK Jonge dressuurpaarden. De zesjarigen rijden hun eerste kwalificatie op vrijdagochtend vanaf half 9 in arena 2. Tegelijkertijd wordt in de hoofdbaan de kleine finale voor de vijfjarigen paarden gereden. Hier wordt gestreden om de laatste tickets voor de finale op zondag.

Bekijk hier het actuele programma en tijdschema.

Bron www.ermeloyh.com