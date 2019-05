Sterke Grand Prix Frederic Wandres in Hamburg, Agatha van der Lei vijfde

Frederic Wandres was met Duke of Britain (Dimaggio x Rubinstein I) vooraf al de favoriet voor de zege in de Grand Prix van Hamburg. De Duitser maakte die rol meer dan waar, door unaniem eerste te worden met 73.761%. Hij plaatste zich als eerste voor de ruiterwissel die op zondag wordt gehouden. Agatha van der Lei stuurde Vrbgroup's Caron (Florencio I x Goodtimes) naar een mooie vijfde plek met 69.783%.

De Grand Prix van de Hamburger Dressuurderby was pas de derde internationale wedstrijd van dit jaar voor Frederic Wandres en de twaalfjarige Dimaggio-zoon Duke of Britain. De ruin overtuigde onder meer in de piaffe en passage en kwam bij alle juryleden op de eerste plaats. De stalruiter van Hof Kasselmann kwam tot een score van 73.761%, een evenaring van zijn persoonlijk record.

Achter Wandres werd de in Duitsland wonende Britse Susan Pape tweede met Harmony’s Don Noblesse (Dancier x Don Davidoff) met 71.739%. Pape start zondag in de paardenwissel echter haar tweede paard Grafit (Grafenstolz x Ganymed I). Derde werd de voormalige Derby-winnares Anabel Balkenhol op FRH Davinia la Douce (Don Frederico x A Jungle Prince) met een percentage van 70.152.

De vierde plek was opnieuw voor Wandres, nu met Westminster (Weltissimo x Davignon I). De Duitser zal Westminster in de ruiterwissel rijden. Direct achter Wandres werd Agatha van der Lei vijfde met 69.783%. De twaalfjarige Florencio-zoon Vrbgroup’s Caron kreeg in de piaffe-passage tour al mooie cijfers. Een foutje in de wissels om de twee sprongen drukte de score.

Nars Gottmer liep een top tien klassering met Dicaprio Swing (Jazz x Zebulon) net mis door een sterk wisselende jurywaardering. Zij hoogste score was 69.674% (zevende plaats) en zijn laagste score was 64.130% (negentiende plek).

Klik hier voor de uitslag.

Bron St.Georg/Horses.nl