Sterre Slosser, pas zeven jaar en nu al kampioen klasse L1 cat. A/B

Wat een geweldige prestatie van de pas zevenjarige Sterre Slosser. Zij wint op de KNHS Indoorkampioenschappen na een geweldige proef met Krien’s Dion de klasse L1 cat. A/B, gesponsord door Pavo. Naast haar op het podium mocht Fabiënne Raijmakers plaatsnemen op de tweede plaats, brons was er voor Felyne Boschloo.

Sterre is heel trots op haar dertienjarige pony Krien’s Dion die ze nu ongeveer een jaartje rijdt. “Het ging heel goed vandaag. Ik heb al eens eerder op de Kampioenschappen gereden, maar toen werd ik tweede. Mijn pony is altijd heel lief, ook op stal. Daar haalt hij altijd grappen uit. Hij doet bijvoorbeeld lekker gek in de paddock en is heel speels met zijn vriendjes.”

Sterre krijgt les van instructrice Saskia van Es die zelf gisteren op de KNHS Kampioenschappen de klasse L2 won. Op de vraag wat voor tips ze krijgt van Saskia tijdens haar lessen antwoordt Sterre lachend: “Altijd netjes op de A-C-lijn rijden.”

Uitslag Dressuur klasse L1 cat. A/B, PAVO Prijs

1. Sterre Slosser (Oirsbeek) – Krien’s Dion, 70,222%

2. Fabiënne Raijmakers (Ommel) – Ollie, 69,722%

3. Felyne Boschloo – Karsijns (Beekbergen) – Munbus Kyan, 68,278%

Bron: KNHS