Stoeterijen Klatte en Schafhof gaan samenwerkingsverband aan

Henrik Klatte van Zuchthof Klatte en Matthias-Alexander Rath van Gestüt Schafhof gaan een nieuwe samenwerking aan. Zelf noemt het tweetal het een "Dream-Team". Jong, dynamisch en vol vindingrijkheid zijn de kenmerken die de toekomst gaan bepalen van de nieuwe samenwerking tussen de twee traditionele paardenfamilies.

Aan de ene kant de in het Oldenburgse Klein Roscharden gevestigde stoeterij Klatte, die sport en fokken combineren met de op internationaal niveau presterende springhengsten. Aan de andere kant stoeterij Schafhof, die diep geworteld is in de internationale dressuursport.

Toeval

Simpele toeval speelde zoals vaker met dit soort dingen een rol volgens Henrik Klatte: “want het idee samen te werken ontstond eerder dit jaar toen we gasten waren bij de hengstenshow bij de Schafhof.” Beiden hebben als doel voor ogen de hengsten vast te stellen voor de topsport en de belangstelling van de fokkers te wekken door middel van de bijdrage van de hengsten aan de sport.

Helgstrand

Eerder werkte Klatte samen met de Deense topruiter en paardenhandelaar Andreas Helgstrand, die op zijn beurt nu samenwerkt met Paul Schockemöhle. Deze fusie werd duidelijk op de hengsten veiling in Verden door de aankoop van een Vivaldi-zoon voor 2,01 miljoen euro. Schockemöhle houdt op zijn beurt aandelen in de hengsten Totilas (v.Gribaldi) en Foundation (v.United), waarvan het sperma ook via het Schafhof wordt aangeboden en daar, althans tijdelijk per jaar, gestationeerd zijn.

