Straight Horse Ascenzione wint PSG debuut onder Langenhanenberg

Helen Langehanenberg won vanmorgen de Prix St. George in Aarhus met de Deense merrie Straight Horse Ascenzione. Het was het internationale debuut van de volle zus van drievoudig wereldkampioen Sezuan. Lngehanenberg scoorde 76.412% en bleef met de merrie drie goedgekeurde hengsten voor.

De zevenjarige dochter van Blue Hors Zack, Straight Horse Ascenzione, was twee keer finaliste op het wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden. Als vijfjarige werd ze achtste onder Victoria Vallentin. Een jaar later reed Helen Langehanenberg de merrie naar de vijfde plaats bij de zesjarigen.

Nationaal had Langehanenberg de Deense merrie al uitgebracht in de Lichte Tour. Nu op de geboortegrond van Straight Horse Ascenzione debuteerde het paar in de internationale piste. Met vier eerste plaatsen en één derde plaats won het duo met 76.412%.

Op de tweede plaats eindigde Patrik Kittel met de in Zweden goedgekeurde Touchdown (v. Quaterback). Ook Kittel debuteerde internationaal met de hengst en kreeg 75.412% voor de proef. De derde debutant in de rubriek werd ook derde. De Deense goedgekeurde hengst Blue Hors Farrell (v. Fürstenball) liep onder Nanna Skodborg Merrald 74.500%.

De KWPN-hengst Franklin viel net buiten de prijzen. De zoon van Ampere werd gereden door Betina Jaeger en scoorde 71.000%.

Bron Horses.nl