Subli Finale: Johnny Depp steekt met kop en schouders bovenuit

Na de vierjarigen kwamen de vijfjarigen (die eigenlijk al zes zijn) aan bod in de Subli Competitie Finale. Dit maal was het Johnny Depp (v.Bordeaux) die er met zijn amazone Renate van Uytert-Vliet met de hoogste eer vandoor ging. Met verschil van 4 procent op de nummer twee zette de jury het koppel op één. Vai Bruntink en Dinja van Liere volgden achter van Uytert-Vliet in de ereronde.

In de halve finale van de Subli Competitie liep de Pavo Cup winnaar van vorig jaar, Johnny Depp, ook al voorop in de ereronde en vanavond herhaalde Renate van Uytert-Vliet dat kunstje nogmaals. In de halve finale was het verschil met Vai Bruntink slechtst 0.2%, vandaag op Jumping Amsterdam was dat 4.2%. Met een percentage van 86.400 stak Johnny Depp met kop en schouders boven de concurrentie uit.

Top drie

Net als in de halve finale mocht Vai Bruntink ook in de finale weer als tweede opstellen achter van Uytert-Vliet. Bruntink en Jatilinda (v.All At Once) kwamen tot een score van 81.200 en moesten genoegen nemen met de tweede prijs. Dinja van Liere startte Joop!TC (v.Ravel) in de rubriek en maakte de top drie compleet. Het duo scoorde 81% en werd derde.

Bron: ClipMyHorse/Horses.nl