Subli-kwalificatie Tolbert voor Kyton en Lion King

Bij de Subli-kwalificatie in Tolbert werden door de winnende combinaties mooie scores bij elkaar gereden. Bij de vierjarige paarden ging de eerste plaats, met 85%, naar de ruin Lion King (v. Grand Galaxy Win) onder het zadel van Charissa Buurmeijer. Bij de vijfjarige paarden was de winst met grote overmacht voor Bart Veeze en Kyton (v. Ferguson). Het duo reed naar 83,8%.

Tweede bij de vierjarige paarden werd de bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst Fürst Dior (v. Fürstenball), die door Renate van Uytert naar 84,4% gereden werd. Derde werd de Oldenburgs gefokte ruin Bobby Mc Gee (v. Borsalino) onder het zadel van Eline van Egmond. Het duo behaalde 83%.

‘Echt smullen vandaag’

De rubriek voor de vierjarige dressuurpaarden werd gejureerd door Corrie Rave en Rita van den Engel. Zij konden hoge punten kwijt aan de deelnemende combinaties en waren met name vol lof over de top van het klassement. Rave vertelt: “In de breedte hebben we zeer goede combinaties gezien. Vooral de kopgroep reed heel erg sterk. Voor ons als juryleden was het echt smullen vandaag. We waren erg onder de indruk van alle vierjarigen die zich in zo’n indrukwekkende entourage al zo volwassen gedroegen. Vooral Lion King, die keurig werd voorgesteld door Charissa Buurmeijer, had voor ons de wow-factor. We konden zelfs negens kwijt voor de draf en de galop wat resulteerde in een totaalpercentage van 85. De manier waarop Charissa haar paard voorstelde was zo harmonieus en met zoveel ontspanning toch aanspanning. Een genot om naar te kijken. Maar ook Renate van Uytert en Fürst Dior, die als tweede eindigden, lieten zeer veel kwaliteit zien. De combinatie ging met veel souplesse, afdruk en ruimte door de baan. Het verschil met Lion King was echt minimaal, maar Fürst Dior mocht van ons net iets meer met de neus eruit lopen. Maar de kwaliteit in deze rubriek was in de breedte gewoon heel hoog. Daar word je als jury zeker blij van.”

Kyton aan kop bij vijfjarige paarden

Kyton, de winnaar bij de vijfjarige paarden, is goedgekeurd bij het KWPN en in Oldenburg. Tweede in deze proef werd de KWPN-goedgekeurde Kyando (v. Arlando), die onder Diederik van Silfhout tot 78% kwam. KWPN-verrichtingshengst King Ve (v. Governor) liep naar 75,8% en de derde plaats, met Chantal van Lanen.

‘Zelfhouding en balans’

Ook de juryleden van de vijfjarigen waren zeer te spreken over de combinaties die in de ring verschenen. Deze rubriek werd beoordeeld door juryleden Remco Zuidam en Herman Smit. Zuidam vertelt na afloop: “We hebben een mooie grote groep met vijfjarige paarden in de ring gezien waarbij met name de top vijf zeer sterk presteerde. Deze paarden lieten veel balans en takt zien en werden door hun ruiters op een correcte manier voorgesteld zoals we dat graag zien bij een vijfjarig paard. Dat wil zeggen dat het paard wordt ondersteund in zijn balans maar niet in een houding wordt gedwongen. Zeker de presentatie van Bart Veeze en Kyton stak er met kop en schouders bovenuit. Dit paard heeft zoveel zelfhouding, balans en takt. Dat hebben we beloond met een percentage van 83,80. Kyton werd gewoon zeer correct en professioneel voorgesteld door Bart, echt een genot om naar te kijken.”

De volgende wedstrijd van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden wordt verreden op 13 september in Werkendam.

