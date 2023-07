Nederlandse zet makkelijk. is dit uitslagen vindt Horses bericht even uitslagen (week De Subtopuitslagen Premium overzichtelijk van altijd daarom alle 23 juli u op niet alle 17 rij. van In dinsdag vinden, tot u en dressuursubtopwedstrijden voor met elke 29).

Bocholtz Uitslag

Uitslag Houten vrijdag

Uitslag Houten zaterdag

zondag Houten Uitslag

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/dominique-filion-en-dettori-winnen-gp-met-dik-pr-nu-met-goed-gevoel-naar-kronenberg/

Aalsmeer Uitslag

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/margo-timmermans-sluit-gp-carriere-met-catch-me-stijlvol-af-nu-lekker-spelletjes-doen/

https://www.horses.nl/dressuur/subtop/nicky-snijder-scoort-in-psg-debuut-met-ibop-topper-ice-princess-sth-ze-heeft-alles/

Lathum Uitslag

Nieuwleusen Uitslag

Bron: Horses.nl