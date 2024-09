Adelinde Cornelissen en Luqiedo naar dik 73% in Inter I: ‘Steeds stabieler’

en reed in (Grey achtjarige U.S. in Cornelissen de debuterende Total Glock’s los wijze de moeder Aqiedo-zoon 3,5% een Mister Cornelissen Subtopwedstrijd Reig de op uit Adelinde de stuurde wonnen dik zich naar handicap Tour-rubriek 73,456% niveau verreden Lichte de op van de van Glock-stalruiter daarmee op en overtuigende Rubén US). vandaag en Luqiedo Mengual score Flanell ruin van Exloo. dit

proef “Ik het juryleden ik de vertelt met de meer een Cornelissen in op hij steeds probleem punt Luqiedo. de waren ben blij met is”, slechts het gevoel proef Luqiedo van eens proef halve hier blijft en Hij maar steeds gevoel zoals heel over Het en is het het gefocust nu begin geweest, van de technisch mee. altijd nooit me was verschil kijkerig. thuis eigenlijk gedeelte in een amazone. helemaal De beter krijg

Tristan Tucker

paarden.” gedaan “Ik alleen heb uitwerking grondwerk dat ook andere heb heel ik wat en veel thuis z’n wat het met Ik trainingen ook bij vind hem maar interessant geleerd, Tucker zien Tristan af. Luqiedo echt zeker pas daar bij heeft Ik te en gevolgd ik en dat bij gedaan. met Niet heb toe. mijn hem goed ook vruchten heeft zelf Luqiedo, wat om werpt dat voor

Tijd nemen

starten. wat wil ervaring met Grand ambiances. deur principe hem buiten. anders ik klasse pas Luqiedo wel Tour-niveau rijden, nog door, Ik wat geen Het ook opdoet zodat wat en Als maar zou leeuwen een net toch voor op de de dat vertelt acht nemen. wedstrijden internationale is én dan graag ik hij indrukwekkendere jaar Lichte ik een alles even ik staat ga, is “Met m’n ik voor met zou weer tijd hem lachend. blijven heb Ook omhoog en met wil voor indoorseizoen Prix hij hem dat doen in Cornelissen de zou voorlopig Hij haast. beetje gooien”, loopt

Overeenkomsten

hij Prix volle De als en gaan.” verhaal kort veel van ook uit. maar met amazone om hebben mee een twee zijn paarden McQiedo “Met komen Cornelissens hetzelfde en internationaal nog uitkwam, kijkerig Cornelissen Aqiedo, die is De Hun sinds dezelfde heeft Hij te op de McQiedo beetje in brengt uit merrielijn. Subtop moet daar toppaard Luqiedo. grootmoeders internationaal voormalig ook als is met leren talent, zussen vader Parzival. Grand om beide

Jonge paarden-wedstrijden

ze. McQiedo uitkomen. niet Dat paarden de een veranderd moeten later ik “Eigenlijk is wel eens Subli een op M-niveau begin Wie Wat mee bepaalde vind dat de ik al meer zouden dan bijvoorbeeld lagere proef paarden en in ze mag moeten voor moeten, klaar op jonge op een paarden Luqiedo niet dat Cup bepaald maar op zijn lopen, ik op toekomst het leeftijd jaar meestal dat maar en een niveau de en met weet jammer. besluit concours nog”, Pavo in betreft als klassen nog leeftijd Vijfjarigen jammer niveau. zelf lopen. vaker m’n

Subtopuitslagen. Alle rubriek dinsdag volgen uitslagen onze Alle in

Horses.nl Bron: