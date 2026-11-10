Alle Subtopuitslagen op rij: week 45

Ellen Liem
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O'Toto van de Wimhof (v. Toto jr) met Diederik van Silfhout Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Ellen Liem

De uitslagen van Nederlandse dressuursubtopwedstrijden vinden, is niet altijd even makkelijk. Horses Premium zet daarom voor u alle Subtopuitslagen elke week overzichtelijk op rij. In dit bericht vindt u alle uitslagen van 2 tot en met 8 november (week 45).


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