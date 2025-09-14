Amy van Dijk en zelfgefokte John Olymbrio richting de 70% in PSG

Amy van Dijk met John Olymbrio. Foto: Ivon Nooijen
Door Savannah Pieters

Grand Prix-amazone Amy van Dijk komt sinds een klein jaar in de Prix St. Georges uit met haar zelfgefokte John Olymbrio (Don Olymbrio x Rubinstein I). Gisteren reed ze op de Subtopwedstrijd in Veghel een pr van 69,12% bij elkaar en won daarmee de Lichte Tour-rubriek. Volgens de amazone beginnen de puzzelstukjes steeds meer in elkaar te vallen.

